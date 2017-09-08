Пикап Ford F-450 после тюнинга стал роскошным внедорожником

Специалисты из калифорнийской фирмы U.S. Specialty Vehicles, которая занимается доработкой внедорожников, представили автомобиль Rhino GX в новой версии под названием Executive. Отметим, что новинка создавалась на базе пикапа Ford F-450.

В роскошном салоне Rhino GX Executive разместился даже телевизор с 40-дюймовой диагональю. Для комфортного управления опциями авто предусмотрена сенсорная панель на подлокотнике, разделяющем задние сиденья.

Между передним и задним рядами кресел было решено установить перегородку, однако водитель и пассажиры могут использовать интерком для общения. В качестве опции для внедорожного пикапа предлагают панорамную крышу и спутниковое ТВ.

В моторном отсеке Rhino GX Executive нашёл место 6,8-литровый бензиновый агрегат V10. Также автомобиль может оснащаться 6,7-литровым дизельным турбодвигателем V8. В обеих случаях модель получила 5-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Также стоит отметить, что Rhino GX Executive получил гидравлическую заднюю подвеску, улучшенные стабилизаторы поперечной устойчивости, 20-дюймовые колёсные диски и внедорожные покрышки размерностью 38 дюймов.