Производство нового Volkswagen Golf VIII стартует в июне 2019 года

Представители немецкого бренда Volkswagen сообщают о том, что производство нового хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения стартует в июне 2019 года. Отмечается, что в разработку модели и модернизацию производственных мощностей будет инвестировано порядка пяти миллиардов евро.

В рамках саммита поставщиков немецкой компании Volkswagen AG, который состоялся в немецком городе Вольфсбург, представители бренда озвучили сроки премьеры восьмого поколения популярного хэтчбека Volkswagen Golf. Отмечается, что в разработку автомобиля инвестировано более 1,8 млрд евро, а модернизация производственных мощностей потребует дополнительных 3 млрд евро.

Согласно предварительной информации, в основу нового Volkswagen Golf будет положена модернизированная производственная платформа MQB, которая позволит снизить массу автомобиля на 70 килограммов. Кроме того, объём багажника увеличится до 400 литров.

Более того, новый Volkswagen Golf получит «заряженную» версию GTI, которая оснащается 250-сильным бензиновым турбомотором. Самый экстремальный вариант исполнения с приставкой R получит под капот сразу 350 «лошадок». Также разработчики не исключают выхода полностью электрической версии модели.