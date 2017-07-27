Great Wall начала продажи нового кроссовера Haval H6 Coupe 2019

На автомобильном рынке Китая стартовал приём предварительных заказов на новый премиальный кроссовер Haval H6 Coupe 2019 модельного года в стильном кузове купе. Сообщается, что базовая комплектация новинки от Great Wall обойдётся местным клиентам в 121 000 юаней, что составляет примерно 1 069 000 рублей по текущему курсу.

Новый Haval H6 Coupe 2019 модельного года от дорестайлинговой версии модели отличается полностью пересмотренной решеткой радиатора, которая получила шестиугольную форму. Также модель получает более агрессивные передние фары, зауженные бамперы с иной компоновкой противотуманных осветителей, а также новые фары сзади.

Что касается технических характеристик, то новый Haval H6 Coupe 2019 для рынка Китая оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который после модернизации увеличил мощность до 169 лошадиных сил. Также клиентам предложат 2,0-литровый «дизель» с отдачей в 163 «лошадки».

Бензиновый и дизельный моторы предлагаются как с 6-ступенчатой МКПП, так и с роботизированный трансмиссией с семью передачами. Кроссовер может оснащаться передним и полным приводом, а в список оснащения входит климатическая система, панорамный люк, шесть подушек безопасности, большой мультимедийный центр и многое другое.