Новый Mercedes-Benz G-Class получил «Ночной пакет»

Зарубежные СМИ сообщают, что для легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class новой генерации в скором времени станет доступен комплект дополнительных опций под названием «Ночной пакет».

Любопытно, что новый пакет предложат для всех модификаций внедорожника, за исключением тех, которые окрашены в чёрный цвет. С чем связано такое решение не уточняется, ведь многие поклонники модели наверняка захотят купить новинку именно в чёрном окрасе. Между тем по недавним фотографиям нового Mercedes-Benz G-Class с «Ночным пакетом» можно понять, что внедорожнику идёт ярко-красный цвет.

Отметим, что «Ночной пакет» включает тёмную тонировку передней и задней оптики, а также поворотных огней. Кроме того, автомобиль с таким комплектом получит тонированные стекла. В темных тонах будут оформлены решётка радиатора, боковые зеркала, вертикальные секции бамперов и отделение для запасного колеса на двери багажника. Также чёрные вставки можно заметить на стойках и многоспицевых колёсных дисках размерностью 20 дюймов.

Стоит напомнить, что новый Mercedes-Benz G-Class начнут продавать в США к концу нынешнего года, цены и комплектации модели пока не раскрываются. На старте продаж будет предлагаться только G550, который комплектуется 414-сильным битурбированным мотором V8 объёмом 4,0 литра.