Официально: Alfa Romeo выпустит новый большой внедорожник

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, итальянский премиальный кроссовер уже в ближайшие пять лет получит «старшего брата», который сможет конкурировать с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Ранее такая информация распространялась на уровне слухов, но теперь представители бренда официально подтвердили инсайдерские данные.

Роберто Федели, главный технический директор компании Alfa Romeo, во время общения с журналистами британского портала Auto Express заявил, что Alfa Romeo действительно планирует разработать новый внедорожник, который окажется на ступень выше существующего кроссовера Alfa Romeo Stelvio. Ранее дизайнеры портала motor1 создали независимые рендеры долгожданной новинки.

Господин Фадели отметил, что под капотом новинки, вероятнее всего, расположится 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 48-вольтовым электродвигателем, образуя так называемую «мягкую» гибридную систему. Ожидается, что модель окажется на 200 килограммов тяжелее, чем Alfa Romeo Stelvio.

Генеральный директор FCA Group Серхио Маркионне во время общения с журналистами на автосалоне в Детройте заявил, что новый внедорожник от Alfa Romeo вряд ли дебютирует раньше 2022 года. Господин Маркионне отметил, что FCA не может оказаться в стороне растущей популярности внедорожников и кроссоверов.