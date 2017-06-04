Британский пенсионер сделал Land Rover с паровым двигателем

Пенсионер из Великобритании по имени Фрэнк Ротвелл прославился благодаря своему детищу. У мужчины имеется 50-летний Land Rover Series II, и умелец решил доработать свой внедорожник паровым двигателем. Машина получила бойлер и емкость для воды, о чем рассказали в издании Daily Mail.

Чтобы переделать внедорожник Land Rover Series II под паровой двигатель, пенсионеру понадобылось 400 часов. Британцев вложил в реализацию этого проекта 24 000 фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Моторный отсек внедорожник теперь занимает агрегат, похожий на силовую установку, используемую в паровозах. Нагрев воды в бойлере осущесвляется за счет угля. Выделяемый пар раскручивает небольшой мотор. Порог скорости для парового Land Rover Series II составляет 24 километроа в час.

В стандартном исполнении внедорожник Land Rover Series II оснащается 2,25-литровым бензиновым агрегатом. Его производительность составляет 73 лошадиные силы. Комплектуется мотор четырехскоростной МКПП.