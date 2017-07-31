Компания Geely представила официальные снимки обновленного седана Emgrand 7

В марте 2018 года на авторынке Китая появится обновленный Geely Emgrand, который в России продают под именем Emgrand 7. Компания опубликовала официальные снимки седана нового поколения.

Geely Emgrand 7 получил значительные внешние изменения. В результате были установлены иные бамперы, новая решетка радиатора и крышка капота. Кроме того оптика была полностью пересмотрена. В салоне обновленного седана также: новые передняя и приборная панели, модифицированный центральный тоннель, а также улучшенный блок управления системой кондиционирования.

Обновленный седан Geely Emgrand 7 будет доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем производительностью 103 л. с. и 1,4-литровым турбомотором, который генерирует до 133 л. с. Производитель представил версии с механической коробкой передач на 5 скоростей, и вариаторами на 5 и 6 скоростей. Последняя трансмиссия будет доступна в максимальной комплектации.

Продажи седана нового поколения Geely Emgrand на авторынке Китая стартуют в марте текущего года. О стоимости новинки сообщат позднее.