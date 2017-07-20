Опубликовали официальные снимки интерьера Infiniti Q Inspiration Concept

Ранее японская компания Infiniti представила внешний вид автомобилей будущего в концепт-каре Q Inspiration Concept. Сегодня опубликовали официальные снимки интерьера нового седана.

Задние двери Infiniti Q Inspiration Concept, которые открываются в обратную сторону, позволили избавиться от перегородки между дверьми и увидеть салон седана во всю ширину. Интерьер автомобиля будущего «ориентирован на человека». Поэтому он достаточно просторный, а сидения «zero gravity» помогут избавиться от усталости.

Кроме того, для каждого пассажира Infiniti Q Inspiration Concept предусмотрен свой личный сенсорный экран, а также личное звуковое пространство для кресел. Что позволит водителю сосредоточиться на дороге, а пассажиров на комфортной поездке.

Седан Infiniti Q Inspiration Concept получил множество систем помощи водителю. Кроме уникального дизайна, новинку оснастили компактным турбомотором VC-Turbo на 4 цилиндра с изменяемой геометрией, который работает на бензине. В результате двигатель достаточно мощный и при этом экологичный. За счет небольшого мотора, удалось увеличить пространство в салоне. Седан получит полный привод.