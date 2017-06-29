Производство автомобилей «Автотор» в 2017 году выросло в 1,5 раза

Производство автомобилей «Автотор» в прошлом году выросло в 1,5 раза. Согласно заявлению пресс-центра компании, на предприятиях в 2017 году был собран 144 561 автомобиль.

За период 12 месяцев прошлого года было выпущено 144 561 авто, что на 53,2% выше показателей 2016 года. На заводах «Автотор» в 2017 году собирали автомобили пяти различных марок. Предприятия занимались выпуском 29 различных моделей.

На данный момент «Автотор» собирает автомобили немецкой марки BMW, южнокорейских компаний Hyundai и KIA, а также китайских брендов Genesis и FAW. Кроме того, предприятия выпускают коммерческую технику.

Представители группы компаний поделились своими планами на 2018 год. «Автотор» в текущем году намерен увеличить производство на 10-15%. В планах предприятий обновить модельный ряд всех брендов, а также начать выпуск новых моделей.