Купе Lexus LC получит «заряженную» и открытую версии

Британские издания сообщают, что компания Lexus планирует выпустить две новые версии роскошного флагманского купе Lexus LC. Отмечается, что версия в кузове кабриолет уже получила «зелёный свет» на серийное производство, а выход «заряженного» Lexus LC с приставкой F пока остается под вопросом.

На страницах британского автомобильного портала Auto Express появилась новость о том, что японский премиальный бренд Lexus готовит к премьере купе Lexus LC в более дорогой и роскошной версии с открытым верхом. Примечательно, что такая модель уже утверждена для серийного производства, но сроки публичной премьеры пока не разглашаются. Пока информация поступила от инсайдеров и не имеет официального подтверждения.

Помимо этого, японские разработчики задумались над созданием «заряженной» версии Lexus LC, которая, традиционно для бренда, получит приставку F. Не исключено, что автомобиль оснастят 620-сильным 4,0-литровым двигателем V8 с системой двойного турбонаддува.

Йосихиро Сава, топ-менеджер Lexus, во время общения с прессой признался, что бренд хотел бы иметь кабриолет на базе Lexus LC для конкуренции с готовящимся к премьере баварским BMW 8-Series Convertible.