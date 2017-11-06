PSA Group электрифицирует все свои модели

Руководитель французского автопроизводителя PSA Group Карлос Товарес заявил о намерении к 2025 году провести электрификацию всех сволх легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

В соответствии с информацией, обнародованной профильными изданиями, Карлос Товарес объявил о том, что возглавляемый им концерн покажет 40 электрокаров под. марок Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS. К 2030 году французские разработчики представят 80% автомобилей с функциями самоуправления с некоторыми ограничениями. Остальные 10% получат полностью автономные технологии.

Решение об электрификации своих моделей принимали многие автопроизводители, в числе которых Ford, Mazda и Volkswagen. Компании готовы выложить 90 млрд долларов в разработку электрических авто, а Hyundai вл