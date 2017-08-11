Самарская «Почта России» получила 69 новых грузовиков

Согласно информации местных СМИ, самарское подразделение государственной компании «Почта России» получило 69 новых грузовых и лёгких коммерческих автомобилей, среди которых фургоны Ford Transit и LADA Largus. Отмечается, что обновление автопарка позволит повысить оперативность почтового сообщения между Самарской и соседними областями.

Представители пресс-службы Департамента информполитики администрации губернатора Самарской области сообщают, что 17 января нынешнего года местное подразделение «Почты России» получило 69 новых автомобилей, которые выйдут на маршруты уже в ближайшие дни. Отмечается, что сотрудники почты получили такие автомобили как Ford Transit, LADA Largus и ГАЗ 3010 G.

Уточняется, что предоставленные «Почте России» автомобили имеют всё необходимое для службы в доставке оборудования, а также версии с боковой и задней загрузкой. Чиновники также отметили современные и экономичные двигатели в автомобилях. Водителей компании порадуют более удобные рабочие места.

Александр Вакуленко, и.о. директора УФПС Самарской области, во время общения с представителями прессы отметил, что обновление автопарка «Почты России» не только создаст более комфортные условия для сотрудников, но и позволит сделать доставку писем и посылок более оперативной и своевременной.