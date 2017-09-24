Пикап Mitsubishi L200 может выйти на американский рынок

На сегодняшний день японская компания Mitsubishi реализует на автомобильном рынке Соединенных Штатов внедорожники линейки Mitsubishi Outlander, но пикапы, популярные в стране, не представлены в дилерских центрах страны. В американском офисе Mitsubishi уверены, что после вхождения бренда в состав Renault-Nissan появился шанс привезти пикап L200 на рынок США.

Не секрет, что пикапы не теряют популярности на автомобильном рынке Соединенных Штатов, но компания Mitsubishi в своем американском портфеле не имеет такой модели. Дон Суэйринген, исполнительный вице-президент американского подразделения компании, во время общения с журналистами заявил, что дилеры США хотят видеть пикап L200 на своих прилавках, ведь такая модель может составить конкуренцию Ford F-150.

Стоит отметить, что пикапы Mitsubishi L200 производятся на мощностях компании Mitsubishi в Таиланде, а из-за высоких тарифов на импорт в США модель попросту не выгодно отправлять в американские дилерские центры.

Господин Суэйринген выразил надежду на то, что ситуация изменится уже в скором времени. Не так давно Mitsubishi стала частью альянса Renault-Nissan, который может поспособствовать налаживанию поставок L200 в Северную Америку.