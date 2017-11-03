Представлен удлиненный вариант кроссовера Mercedes-Benz GLC L

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz презентовала удлиненную вариацию своего кроссовера Mercedes-Benz L, ориентированного на потребителей из Китая. Фотографии новинки появились в распоряжении китайского портала CarNewsChina.

Как сообщается, в сеть утекли живые фото нового кроссовера, который создан специально для Поднебесной, где очень востребованы авто с удлиненной базой колес. Отмечается, что производство новинки уже налажено на совместном предприятии Mercedes-Benz и Bejiing. Сообщается, что моторная гамма удлиненного Mercedes-Benz GLC L останется такой же, как и у базовой версии.

В подкапотном пространстве новинки разместится 2-литровый 4-цилиндровый мотор с отдачей от 180 до 250 л.с. Они работают в тандеме МКПП и АКПП.

В перечне функций новинки числятся 8 эйрбэгов, комплексы активной и пассивной безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, мониторинг мертвых зон, обогрев кресел, кожаный салон и мультимедийный центр с внушительным тачскрином и камерой заднего обзора. За новую версию кроссовера придется отдать 415 000 юаней, а поборется за клиентов он с длиннобразным Audi Q5.