Автомобили проекта «Кортеж» готовы к использованию и приступили к обкатке

Автомобили проекта «Кортеж» уже готовы к использованию. Автоэксперты уже начали принимать авто в спейгараж, а также обкатку новинок.

Главным экземпляром из проекта «Кортеж» стал лимузин, который решили обкатывать первым. Ожидается, что на лимузине «Кортеж» в марте текущего года привезут в Кремль на инаугурацию избранного президента России.

Проект «Кортеж» предусматривает разработку 16 автомобилей предназначенных для первых лиц России –лимузин, седан и минивэн. На данный момент начался прием готовых экземпляров. Сейчас начались тренировки водителей, обкатка машин, а также выявление возможных неисправностей.

Обычно прием новых машин занимает не один месяц, так как большая часть времени уходит на оформление документации. В результате авто «Кортеж» поступят в спецгараж только весной 2018 года, а общественность сможет увидеть новинки в мае.

Стоит отметить, что автомобили проекта «Кортеж» будут доступны для покупки, авто будут предлагать по цене от 6 000 000 рублей. На авто для Кремля было инвестировано 12 400 000 000 рублей.