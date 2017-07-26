РФ вышла на 12-е место в списке крупнейших авторынков мира

Российских рынок новых легковых авто в 2017 году взлетел в мировом рейтинге на 12-ю строку. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

По словам экспертов, в 2017 году в РФ продали 1 600 000 машин, что на 12% выше показателей 2016 года. Благодаря такому приросту Россия сместила Мексику в перечне наиболее ведущих авторынков, на территории которой продали 1 530 000 авто (+4,6%).

Лидерство в глобальном рейтинге все также остается за Китаем. Отмечается, что в Поднебесной местные дилеры в минувшем году реализовали 24 000 000 транспортных средств, что на 2,7% больше результатов годичной давности. Следом за КНР в списке расположились США, объем продаж которых достиг 17 500 000 единиц (+1,9%).

На третьем месте разместилась Германия (3 440 000 штук, +2,7%). В первой пятерке самых крупных мировых рынков значатся Индия (3 200 000 ед, +8,7%) и Япония 2 940 000 шт, +5,1%).