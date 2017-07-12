Zotye вывела на рынок новый роскошный кроссовер Traum S70

Китайский автопроизводитель Zotye уже начал прием заказов на новый роскошный кроссовер Zotye Traum S70. Новинку снабдили передовыми инновациями и обширным функциональным перечнем.

Следует сказать, что в компании Zotye довольно много специалистов, копирующих дизайнерские наработки от других машин, но о Traum S70 такого не скажешь. Салон авто рассчитан на 5, 6 и 7 мест.

Под капот Zotye Traum S70 получил 1,6-литровый бензиновый атмосферник, генерирующий мощность в в 113 лошадиных сил, и 1,5-литровый турбомотор с отдачей 139 л.с. Оба агрегата функционируют в паре с 5-секционной МКПП или 6-ступенчатой АКПП с переднеприводным механизмом.

Среди функций новинки стоит выделить систему стабилизации, панорамный стеклянный верх с люком, салон, обшитый кожей, климат-контроль, круиз-контроль и ряд других интересных опций. За новый Zotye Traum S70 придется выложить от 90 000 юаней или 788 000 рублей.