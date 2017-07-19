В США обнаружен редчайший довоенный BMW, участвовавший в «Ле-Мане»

Энтузиасты из США разыскали на территории штата Айова сарай, в котором хранился очень редкий автомобиль. Речь идет о BMW 328, основанном на базе гоночного болида, участвовавшего в «Ле-Мане» в 1937 году. По сути, энтузиастам повезло наткнуться на один из первых суперкаров в истории. Об этом рассказывается на портале Autoweek.

Модель BMW 328 в стандартном виде участвовала не только в «Ле-Мане». Машина также показала себя на гонках Tourist Trophy и Mille Miglia, на которых приходила на финиш третьей. После этих соревнований марка BMW отказалась использовать модель в гонках.

В 1947 году выходцы из компании BMW Motorsport основали новую фирму, получившую название Veritas. Она специализировалась на реставрации гоночных шасси BMW 328, которые потом оснащались кузовами Veritas. Получались своего рода гибриды, вышедшие на рынок в количестве 50 единиц. В 1953 году компания Veritas заявила о своем банкротстве.

Один из выпущенных гибридов оказался в США, где использовался до 1966 года. Позже фермер из Айовы купил эту машину и оставил ее в сарае. Энтузиаст намеревался реставрировать ее, но так и не сделал этого.

Энтузиасты, обнаружившие BMW 328 в США, вложат в него большие средства, чтобы восстановить его. После этого транспортное средство отправится на аукцион, и специалисты считают, что машина уйдет с молотка не менее чем за миллион долларов.