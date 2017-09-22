В 2021 году Infiniti займется созданием электрокаров

Представители японского бренда Infiniti, входящего в структуру Nissan, подтвердили данные о том, что в 2021 году начнется производство собственных электромобилей. Новинки получат несколько дизайнерских наработок, выполненных в духе концепта Infiniti Q Inspiration.

О таких намерениях бренда поведал глава Infiniti Хирото Сайкава. С конвейера заводов марки будут сходить как полностью электрические, так и частично электрифицированные модели. Внешне они будут похожи на представленный на автосалоне в Детройте прототип Q Inspiration.

В озвученных руководством планах по электрификации предусматривается создание полностью и частично электрических моделей. Последние получают электромотор как главный агрегат, а небольшой бензиновый двигатель играет роль электрического генератора для зарядки блока батарей. При помощи этого новшества можно использовать авто как обычный электромобиль, но при этом повышая дальность хода и величину заряда аккумулятора в любых условиях.

Свой самый первый электрокар бренд Infiniti представит в 2021 году, разработанный на основе особой архитектуры, которую инженеры спроектировали для люксовой марки. При создании электрической модели конструкторы будут опираться на опыт Nissan в создании машин с электроагрегатом.