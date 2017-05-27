В Улан-Удэ замечен автомобиль из "Безумного Макса"

По дорогам Улан-Удэ ездит загадочный вездеход, который на днях удивил горожан. Внешность транспортного средства указывает на то, что его основой стали сразу несколько отечественных машин. Транспортное средство стало достоянием общественности благодаря глобальной сети, по которой стремительно разошлись фотографии автомобиля из «Безумного Макса».

Один из пользователей интернета запечатлел вездеход 16 января в Улан-Удэ на территории 102 квартала. После этого юзер поделился своими снимками с группой «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте», после чего фотографии быстро разошлись по СМИ.

Кузов для транспортного средства был позаимствован у отечественного седана ВАЗ-2106. Он темно-зеленой и черной окраски. За счет этого спереди вездеход слегка напоминает военную машину. Пользователи интернета активно обсуждают загадочное транспортное средство и шутя говорят, что по Улан-Удэ ездит автомобиль из кинофильма «Безумный Макс». Так или иначе, непонятно, как на этот автомобиль реагирует ГИБДД.