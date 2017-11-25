Минпромторг предложил новый способ увеличить экспорт автомобилей

В Минпромторге предлагают субсидирование скидки в размере 50 000 рублей при продаже российских машин за границей. Этим ведомство намерено увеличить экспорт автомобилей. В скором времени данная инициатива будет обсуждена в правительстве РФ.

Минпромторг подготовил соответствующее постановление, в котором подчеркнуто, что субсидирование скидки будет осуществляться в обмен на утилизируемый транспорт возрастом не менее 10 лет.

В свою очередь, реализовываемая машина должна быть выпущена не позже чем 1 октября 2017 года. По мнению представителей Минпромторга, нововведение позволит существенно повысить показатели экспорта автомобилей. Какие средства будут инвестированы в данный проект, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что иностранные клиенты смогут покупать автомобили российского производства на условиях льготного автокредитования. По мнению Дениса Мантурова, главы Минпромторга, такое решение окажется эффективным, если увеличится экспорт машин из РФ. В следующем году на такой проект может быть выделено порядка 30 миллиардов рублей.