Босс Hyundai N: Рекорды Нюрбургринга – пустая трата денег

Альберт Бирман, руководитель подразделения Hyundai N, в рамках автосалона в Детройте пообщался с журналистами Automotive News и рассказал, что для него рекорды Нюрбургринга – пустая трата денег. Вместо этого Hyundai N планирует сконцентрироваться на создании быстрых, но доступных клиентам автомобилей.

Не секрет, что многие производители «заряженных» автомобилей обращают особое внимание на рекорд круга немецкого гоночного трека Нюрбургринг, но в Hyundai N сообщили, что у молодого подразделения совершенно иные соображения и другая «философия».

«Наш автомобиль прежде всего должен быть очень доступным. Кроме того, наши новинки должны быть понятными обычным водителям, а не высококвалифицированным гонщикам. Прежде всего – удовольствие от вождения», – заявил Альберт Бирман, руководитель подразделения Hyundai N.

Наряду с этим господин Бирман отметил, что новый Hyundai Veloster N и представленный ранее Hyundai i30 N являются «скучными» и медленными автомобилями – данные модели напротив способны удивить владельцев динамикой и управляемостью. Кроме того, господин Бирман уверен, что деньги, затраченные на достижение рекорда круга на Нюрбургринге, разумнее вложить в разработку новой модели, поэтому погоня за рекордами является «пустой тратой денег».