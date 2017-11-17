Компания по переработке мусора Bee’ah заказала партию электрофур Tesla Semi. В Арабских Эмиратах (ОАЭ) будут вывозить мусор 50 электрических грузовиков.

Компания Bee’ah отвечает за вывоз и переработку отходов в ОАЭ. После выхода электрических фур Tesla Semi в 2020 году, автопарк компании пополнится 50 экземплярами модели. Представители Bee’ah сообщили, что в ближайшее время намерены перевести весь автопарк на электрическую тягу.

Стоит отметить, что это не первая компания, которая заказала электрический грузовик еще до официального выхода. Однако это не самый большой заказ: PepsiCo и UPS ожидают 250 грузовиков Tesla Semi.

Электрофуру Tesla Semi официально представили еще в ноябре 2017 года. Компания предлагает несколько вариантов комплектаций, которые в первую очередь отличаются дальностью хода. Tesla Semi можно заказать по цене от 150 000 долларов. Первую партию грузовиков на электрической тяге выпустят уже в следующем году.