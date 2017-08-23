Opel не приедет на Женевский автосалон из-за отсутствия новинок

Немецкая марка Opel, недавно ставшая частью французского машиностроительного гиганта PSA Group, отказывается от участия в Женевском автосалоне. Данное решение объясняется тем, что у бренда нет новинок, которые можно было бы представить на престижном мотор-шоу.

О том, что марка Opel не приедет на Женевский автосалон, сообщило издание Automotive News. На данный момент бренду попросту нечем удивить публику. В минувшем году немцы показали семь новинок, среди которых оказались кроссоверы Opel Grandland X и Crossland X. Это означает, что на стендах альянса PSA Group на Женевской автомобильной выставке будут представлены исключительно новинки от Peugeot, Citroen и DS. В издании Automotive News подчеркнуто, что Opel сосредоточит свои силы на рекламных кампаниях, продвигающих текущие модели.

Напомним, ранее Opel сообщил о принятии новой стратегии, предусматривающей значительное сокращение расходов. По словам представителей бренда, модели, которые претерпели рестайлинг, будут демонстрироваться на локальных мероприятиях, а на международные автомобильные выставки будут отправляться только крупные новинки Opel.

К слову, до 2024 года вся продукция марок Opel и Vauxhall будет выпускаться на модульных шасси альянса PSA, что позволит сократить расходы. Ожидается, что первым автомобилем немецкой марки, который построят на французской платформе, станет коммерческий фургон Opel Combo.