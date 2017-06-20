Автомобили проекта "Кортеж" можно будет купить уже в 2019 году

Автомобили проекта «Кортеж» поступят в свободную продажу уже в 2019 году. Начальная розничная цена достигнет 6 000 000-7 000 000 рублей. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Покупателям предложат также бронированные версии авто, но никаких ограничений относительно числа продаваемых машин власти вводить не будут. Как сообщает Мантуров, в настоящее время создано 18 машин. К концу 2018 года Федеральная служба охраны получит 16 автомобилей.

В нынешнем году запланировано собрать 70 авто проекта «Кортеж», а в 2019 году намерены построить 200 единиц. Также озвучены планы на сборку 1000 транспортных средств, но до такой производственной мощности можно будет дорасти только после 2020 года.

Проект «Кортеж» начал разрабатываться в 2013 году. Он предусматривает разработку автомобилей для высшей государственной номенклатуры РФ. В модельном ряду проекта появятся седан, лимузин, кроссовер, минивэн и кабриолет.