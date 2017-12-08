Кроссовер Datsun Cross рассекречен за день до премьеры

В интернете появились свежие фотографии нового бюджетного кроссовера Datsun Cross. Его дебют намечен на 18 января 2018 года.

Новый Datsun Cross будет представлен в Индонезии, и первоначально будет ориентирован на местный авторынок. Пока в сети появились только фото новинки, но один из специализированных порталов обнародовал фотографии паркетника, рассекретившие его внешний и внутренний дизайн.

Кроссовер создали на архитектуре компактного минивэна Datsun GO+. Передняя половина нового авто получила оформление в духе прототипа Datsun Go Cross, показанного в 2015 году. Серийную модель снабдили пластиковым обвесом, а на крышу установили рейлинги. Согласно данным инсайдеров, клиренс кроссовера достигает 200 мм.

Салон нового Datsun Cross рассчитан на семь мест, также изменениям подверглись центральные дефлекторы обдува и добавились хромированные элементы декора. Также паркетник получил мультимедийный центр с тачскрином.

Под капот новинка получит 1,2-литровый 68-сильный двигатель. Он будет работать в тандеме с вариатором. После выхода на индонезийский авторынок, Datsun Cross появится на рынках Индии и ЮАР. В Россию же новинку не привезут.