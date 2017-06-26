Land Rover представил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

Автопроизводитель Land Rover выпустил ограниченную спецверсию Defender в честь 70-летия модели. Всего 150 внедорожников оснастили двигателем V8 и АКПП на восемь ступеней ZF.

Ограниченная версия внедорожника Land Rover Defender оснащается бензиновым «атмосферником» V8 объемом 5 литров, который генерирует до 405 «лошадей». В качестве трансмиссии для спецверсии доступная коробка-автомат ZF на восемь скоростей со спортивным режимом. До первых 100 км/ч внедорожник разгоняется всего за 5,6 секунды.

Помимо этого, новая версия получила модифицированное управление, доработанную подвеску и усиленную систему тормозов, а также диски колес на 18 дюймов. В салоне были установлены спортивные кресла Recaro и система мультимедиа Land Rover Classic. Клиентам предоставят выбор между 8 окрасами кузова с черной отделкой некоторых элементов, кожаный салон и фары на светодиодах.

Приобрести ограниченную спецверсию внедорожника Defender можно только в Великобритании у официально дилера Land Rover Classic по цене от 150 тысяч фунтов или 168,8 тысячи евро.