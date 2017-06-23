«АвтоВАЗ» вывел обновленный седан LADA Granta на дорожные тесты

В сети опубликовали первые шпионские снимки обновленной LADA Granta. «АвтоВАЗ» вывел седан, полностью покрытый камуфляжной пленкой, на испытания в научно-техническом центре.

Автоэксперты разглядели ряд дизайнерских решений обновленного седана LADA Granta, несмотря на плотный камуфляж. Таким образом, новый автомобиль приобрел модифицированную переднюю часть кузова. Теперь седан частично напоминает модель Vesta.

Багажное отделение получило иную крышку, где разместили номерной знак, который раньше находился на заднем бампере. Специалисты утверждают, что особенностью обновленной LADA Granta станет цифровая приборная панель. Авто будет сконструировано на платформе B0.

«АвтоВАЗ» намерен выпустить рестайлинговый седан LADA Granta уже к 2021 году. Официально представят новинку во время автошоу в Москве, а в конце лета начнется производство обновленного седана.