Кроссоверы Chery Tiggo можно приобрести в беспроцентный кредит

С 15 января в официальных дилерцентрах Chery действует акционное предложение от Chery Finance на Tiggo. Акция «6 месяцев проценты в подарок» обеспечит покупателю кроссовера беспроцентный кредит в течение последнего полугодия.

Покупатели кроссовера Chery Tiggo, которые оформляют кредит на 48 месяцев, могут воспользоваться акцией «6 месяцев проценты в подарок», которую предоставляют Chery Finance и банк-партнер «Совкомбанк». В результате, если у клиента не будет нарушений по оплате, то в течение последних 6 месяцев проценты по кредиту будет оплачивать банк.

Кроме того, дилерские центры Chery напоминают, что кроссовер Chery Tiggo можно приобрести по программам поддержки спроса «Первое авто» и «Семейное авто». А клиенты, которые купили кроссовер Chery Tiggo в январе, в подарок получат полный комплект зимних шин.