Глава Ferrari подтвердил разработку первого кроссовера марки

Глава правления машиностроительного альянса Fiat Chrysler, контролирующего бренд Ferrari, Серджио Маркионне объявил о разработке первого кроссовера марки. Об этом он сообщил на Детройтском автосалоне.

Популярность SUV-сегмента в мире стремительно растет, и многие компании начали выпуск автомобилей данного класса. Не стала исключением и Ferrari, хотя ранее представители бренда исключали такую возможность.

Но даже Ferrari пришлось подстроиться под запросы клиентов, потому Маркионне и анонсировал выпуск кроссовера, уточнив, что это будет полноценная модель, а не приподнятый седан. Вероятно, ее построят на архитектуре GTC4Lusso. Существует вероятность, что под капотом разместятся не только ДВС, но и гибридные установки. Сообщается, что кроссовер снабдят высокими скоростными параметрами. Однако больше информации об авто пока нет. Эксперты считают, что новинка станет главным конкурентом Lamborghini Urus.