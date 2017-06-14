Глава FCA анонсировал выпуск кроссовера на базе Chrysler Pacifica

Серджио Маркионне, руководитель альянса Fiat-Chrysler, подтвердил, что пикап на базе внедорожника Jeep Wrangler дебютирует в 2019 году. Кроме того, господин Маркионне анонсировал скорую премьеру нового кроссовера, который выполнен на основе популярного в США семейного минивэна Chrysler Pacifica.

Господин Маркионне во время общения с журналистами американских изданий отметил, что компания Fiat-Chrysler по-прежнему хочет выпустить семейный кроссовер, выполненный на базе минивэна Chrysler Pacifica. Топ-менеджер отметил, что шасси для модели, а также проектная документация, уже утверждены, поэтому дебют новинки состоится «примерно через 18 месяцев».

Стоит напомнить, что изначально новый полноразмерный кроссовер планировалось выпустить в 2017 году, но по каким-то причинам работа над моделью была отложена. Новинка будет реализовываться под брендом Chrysler и получит широкую гамму гибридных двигателей.

Кроме того, господин Маркионне отметил, что проект по созданию пикапа на базе Jeep Scrambler уже завершен, а бренд Jeep ищет подходящее время для презентации модели. Новинка получит название Jeep Scrambler и дебютирует на рынке в начале 2019 года.

Руководитель отметил, что в иерархии FCA Jeep Scrambler расположится на ступеньку ниже Ram 1500, став его более компактной альтернативой.