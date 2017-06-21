"АвтоВАЗ" обустроил LADA XRay круиз-контролем с ограничителем скорости

В этом году «АвтоВАЗ» решил пересмотреть список оснащения кроссовера LADA XRay в различных комплектациях. Модель 2018 года выпуска получила управление круиз-контролем и ограничителем скорости на руле.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» стал устанавливать кнопки управления круиз-контролем, а также ограничителем скорости на рулевое колесо кроссоверов LADA XRay 2018 года выпуска. Что позволит контролировать скорость движения без использования педали газа.

Причем новые функции появились только в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive, которые оснащены силовой установкой объемом 1,8 литра. В России модели доступы по цене от 754,9 и 845,9 тысячи рублей.

Кроме того, было пересмотрено оснащение версий LADA XRay Luxe и Luxe Prestige. С 2018 года кроссовер стали оснащать подсветкой мест входа/выхода в передних дверях. Стоит напомнить, что ранее подсветка устанавливалась только на кроссовер в комплектации Exclusive.