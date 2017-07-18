Спортивная версия LADA Vesta может получить чёрный потолок

Российские журналисты заметили, что на портале компании «ЛайтТек Плюс», поставщика светотехнических устройств для ПАО «АвтоВАЗ», появился «блок освещения салона 2180» в корпусе чёрного цвета. В связи с этим возникло предположение, что LADA Vesta Sport могут начать предлагать с чёрным потолком.

Продукт «Блок освещения салона 2180» или блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС», выполненный в чёрном цвете, предназначен для «спортивной» версии седана семейства Vesta. Таким образом, обивку потолка этого автомобиля также могут сделать чёрной.

Отметим, что данное решение, как правило, встречается на моделях премиум-класса, а иногда даже предлагается опционально за дополнительную сумму. В случае если предположение журналистов окажется верным, LADA Vesta Sport станет первым автомобилей производства российской компании «АвтоВАЗ» с чёрной обивкой потолка.

Напомним, что ранее автомобильные СМИ сообщали о выходе нового варианта исполнения Vesta Sport в нынешнем году. К сожалению, автопроизводитель пока не раскрывает подробности о грядущем автомобиле.