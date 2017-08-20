Внедорожник без окон GAC Enverge показали в Детройте

Китайская компания GAC показала на автовыставке в Детройте прототип футуристического внедорожника Enverge. Особенностью концепта является отсутствие боковых окон на дверях.

По информации компании, кроссовер будет полноприводным. Концепт снабдили электрическим двигателем мощностью 238 лошадиных сил, крутящий момент мотора 410 Нм. Питать такую установку будет батарея емкостью 71 киловатт-час. Эксперты подчеркнули, что батареи автомобиля обладают функцией беспроводной зарядки. За 10 минут зарядки запас аккумуляторов пополняется до 65%.

Разработчики заявляют, что скорость 100 километров в час концепт набирает за 4,1 секунды, а его максимальная скорость достигает 160 километров в час. Также у прототипа есть в наличии «пакет технологий виртуальной реальности», но как он работает, разработчики не сообщили.