Трафик на платных трассах ГК "Автодор" в 2017 году вырос на 30%

Платные трассы ГК "Автодор" за 2017 год приняли 91 миллион автомобилей. Данный результат на 21 миллион машин больше, чем в 2016 году. Таким образом, по трассам государственной компании в минувшем году проехало на 30% больше транспортных средств, чем в позапрошлом году. Об этом проинформировал пресс-центр ГК "Автодор".

В отчете компании "Автодор" говорится, что в 2017 году по ее платным трассам за сутки проезжало на 80 000 машин больше, чем в 2016 году. В минувшем году бывали дни, когда дороги принимали ежесуточно более 286 000 автомобилей.

Одним из факторов, повлиявших на положительные показатели ГК "Автодор", являются новые участки платных трасс, которые были запущены в эксплуатацию в 2017 году. Их протяженность составила 147 километров. Всего на сегодняшний день "Автодор" ведет 816 км платного дорожного покрытия.