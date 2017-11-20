Первые автомобили проекта «Кортеж» передали ФСО

Проект "Кортеж", в рамках которого разрабатываются представительские машины политиков, передал первые экземпляры автомобилей в эксплуатацию. По данным официальных лиц НАМИ, транспортные средства еще в середине декабря минувшего года отправились в гараж ФСО.

Изначально в рамках проекта "Кортеж" будет выпускаться до трех сотен представительских автомобилей в год. Изначально планируется производство седанов, минивэнов и лимузинов в количестве 150-200 экземпляров. Машины будут предназначены не только для политиков, но и для частных клиентов.

На втором этапе может быть налажено коммерческое производство серийных моделей проекта "Кортеж". В таком случае они отправятся на конвейеры российских партнеров НАМИ, и будут выпускаться тиражом порядка 5 000 единиц в год.

Проект "Кортеж" стартовал три года назад, и выполняет заказ Минпромторга России. Машины будут называться Aurus ((Aurum лат. золото) и Russia (лат. Россия)).

Ожидается, что движущей силой лимузина проекта "Кортеж" станет шестилитровая установка тягой не менее 800 л.с. Для нее предусмотрена девятидиапазонная автоматическая трансмиссия.