В Северной Корее наладят выпуск машин с кондиционером и парктроником

В Северной Корее зажглась новая звезда местного автопрома. Речь идет о новой марке Naenara, под которой будет налажен выпуск автомобилей с кондиционером и парктроником. Данная информация озвучена историком, переводчиком и создателем базы данных законов КНДР Мартином Висером.

Марка Naenara планирует выпускать в Северной Корее автомобили, компактные и среднеразмерные автобусы, а также небольшие грузовые машины. Они будут оснащаться моторами тягой от 74 до 108 лошадиных сил.

Все автомобили марки Naenara получат кондиционер, электрические стеклоподъемники, усилитель руля, электропривод боковых зеркал, датчики парковки на корме, а также систему Start/Stop. По словам разработчиков, их автомобили и автобусы будут расходовать 42-50 граммов горючего на километр. Грузовым машинам для этого понадобится 58 граммов топлива. Порог скорости новинок будет обозначен на отметках 120-180 километров в час.

В Северной Корее сосредоточено несколько компаний, которые выпускают автомобили. Зачастую они производят грузовики, внедорожники и общественный транспорт. Также в КНДР существует СП Pyeonghwa Motors. Им владеют компании из Северной и Южной Кореи. Предприятие специализируется по выпуску пассажирских автомобилей.