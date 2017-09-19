Acura представила новый кроссовер RDX 2019

На выставке автомобилей в Детройте компания Аcura анонсировала внедорожник RDX новой генерации. В компании заявили, что это самое масштабное обновление автомобиля за десять лет.

По словам представителей Acura, кроссовер получит под капот новый турбированный двигатель от Honda Accord. Такой мотор имеет мощность 252 лошадиные силы, работает такой движок в сочетании с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина будет с полным приводом и контролем вектора тяги.

Фары у новой RDX 2019 будут светодиодные, авто снабдят адаптивной подвеской с четырьмя режимами работы, мультимедийным комплексом под управлением Android, голосовым управлением и 10,2-дюймовым сенсорным монитором. Крыша у внедорожника панорамная.

Автомобили марки Acura ушли из российского рынка еще в 2016 году, это значит, что и новый автомобиль, скорее всего, продаваться на территории РФ не будет.