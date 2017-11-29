Hyundai показал новый асимметричный хэтчбек Veloster

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил на Детройтском автосалоне новый хэтчбек Veloster. Новинка должна выйти на глобальный авторынок во второй половине нынешнего года, производство модели у себя на родине начнётся уже в марте.

Новая генерация Hyundai Veloster сохранила асимметричное расположение дверей. Начальная комплектация хэтчбека получила под капот 2,0-литровый атмосферный мотор с отдачей в 149 лошадиных сил. С двигателем агрегатируется 6-ступенчатая механическая или автоматическая трансмиссия.

Более мощная модификация приводится в движение 1,6-литровым турбированным агрегатом с четырьмя цилиндрами от Elantra GT. Такой мотор развивает 200 «лошадок» и сочетается с той же «механикой» или 7-скоростной роботизированной КПП с двойным сцеплением.

Кроме того, новый Hyundai Veloster обзавёлся «заряженной» версией с приставкой N в названии. Хот-хэтч оснастили форсированным до 275 л.с. 4-цилиндровым турбодвигателем объёмом 2,0 литра, унаследованным от i30 N. Новинке предстоит соперничать на рынке с такими моделями, как Honda Civic Type R, Ford Focus ST и Volkswagen GTI.