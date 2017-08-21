Вторичный авторынок России в 2017 году вырос всего на 2,1%

Отечественные специалисты представили отчет, который гласит, что за 2017 год спрос на подержанный легковой транспорт в России увеличился на 2,1%. За отчетный период жителями РФ было куплено 5,3 миллиона машин на вторичном рынке.

Лидером в отчете фигурирует LADA с долей в 27%. При этом спрос на отечественную марку в годовом сравнении снизился всего на 0,2% с результатом в 1 443 000 реализованных автомобилей.

Самыми востребованными иностранными автомобилями на вторичном авторынке России в прошлом году стали машины марки Toyota, разошедшиеся тиражом в 586,5 тысячи экземпляров с потерей продаж в 0,6%.

Третьим в списке самых востребованных брендов оказался Nissan. Его продажи на вторичном авторынке России в 2017 году достигли 284,6 тысячи машин с приростом в 3,1%.

Самой продаваемой подержанной машиной в России в 2017 году была LADA 2114 с результатом в 155,5 тысячи проданных экземпляров с "минусом" в 0,8%. Второе место занимает LADA 2107, проданная в количестве 141,2 тысячи единиц. Спрос на модель упал на 3,2%. Третья позиция досталась Ford Focus с результатом в 132,7 тысячи реализованных машин с "плюсом" в 2,6%.