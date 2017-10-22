Составлен ТОП-5 самых распространенных зимних проблем с авто

Наиболее распространенной проблемой в зимнюю пору стали неполадки с электроникой. Эксперты заявляют, что во время очистки автомобиля от снега не стоит полностью закрывать дверь, так как авто может самопроизвольно заблокироваться.

На втором месте проблема с запуском двигателя. Чаще всего виновником такой ситуации служат разряженные аккумуляторы. При простоях в морозы, главная батарея машины быстро садится. Если такая ситуация произошла, а ехать нужно прямо сейчас, то остается только найти запасной источник питания, с помощью которого можно завести авто.

В тройке самых частых проблем расположилось запотевание стёкол. Эксперты говорят, что нужно продуть сжатым воздухом либо заменить салонный фильтр.

Кроме того, в морозы автомобилистам пригодится концентрат омывайки. Жидкость -70 градусов в экстренной ситуации легко растопит замерзшую -20 градусов.

Завершает пятерку проблем конденсат в бензобаке. Хоть проблема встречается не так часто, она все же очень значимая. Из-за конденсата автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Решить эту проблему может спирт.