Lexus представил концепт будущего флагманского кроссовера LF-1 Limitless

Компания Lexus провела презентацию большого концептуального кроссовера LF-1 Limitless на мотор-шоу в Детройте. Не исключено, что прототип станет предвестником модели, которая заменит нынешнего флагмана LX.

Дизайн-прототип Lexus LF-1 Limitless Concept получил множество смелых решений как во внешности, так и в функционале. В разработке новинки принимали участие специалисты из калифорнийской дизайн-студии Calty.

Новый кроссовер по сравнению с актуальным LX оказался более низким, а также получил длинный капот, высокую подоконную линию и крупный задний свес. Необычно выглядит спойлер на кромке багажного отсека, разделённый по центру надвое, за счёт чего стеклянная крыша визуально переходит в заднее стекло.

В футуристичном интерьере стоит отметить типичные для концепт-каров раздельные сидения и большое количество сенсорных экранов. Мультимедийная система способна давать советы касательно места и времени заправок, подсказывать кафе или магазины на основе наиболее частых маршрутов и стиля вождения. К сожалению, представители Lexus ничего не сообщили о силовой установке нового LF-1 Limitless Concept.