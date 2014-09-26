Названы цены на новый кроссовер Porsche Cayenne для РФ

В дилерских салонах Porsche в России вскоре появится обновленный кроссовер Cayenne. Пресс-служба компании рассказала о цене и технических характеристиках нового автомобиля.

В России внедорожник будет продаваться в трёх комплектациях. Базовый Cayenne с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 340 лошадиных сил будет стоить от 4 999 000 рублей. Версия Cayenne S с V-образным шестицилиндровым битурбо объемом 2,9 литра и мощностью 440 «лошадок» обойдется в 6 521 000 рублей. За флагманскую Cayenne Turbo придется выложить 9 800 000 рублей, эта модель оснащена 8,0-литровым двигателем V8, благодаря двум турбинам мощность мотора становит 550 лошадиных сил. Все три вариации работают в паре с автоматической восьмиступенчатой трансмиссией Tiptronic S. Автомобиль обладает полным приводом.

В салон внедорожника поставили новую мультимедийную систему, функцию ночного видения, «умный» круиз-контроль и панорамную крышу.

В Porsche заявляют, что купить машину в России станет возможно уже в мае 2018 года.