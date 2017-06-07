Внедорожник Jeep Сherokee обзавелся новым 2-литровым мотором

На проходящей в Детройте автомобильной выставке компания Jeep показала обновленный внедорожник Cherokee. Известно, что новый кроссовер появится в России.

Под капотом у нового Cherokee будет размещен один из трёх двигателей. Стандартными будут 2,4- и 3,2-литровые двигатели с 177 и 272 силами. Также автомобиль будет оснащен более экономичным и производительным турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 270 лошадиных сил. В паре с двигателями будет работать автоматическая трансмиссия на девять ступеней, которую доработали для лучшей управляемости.

Что касается внешнего вида, то кроссовер получил новую переднюю часть. Решетка радиатора и передняя оптика стали похожи на модели Compass и Grand Cherokee. Передние фары стали светодиодными, а задние осветители обзавелись оранжевым цветом.

Точной даты выхода Jeep Cherokee на рынок пока не сообщают. Ожидается, что автомобиль появится в салонах в 2018 году.