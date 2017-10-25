В Детройте представлен беспилотный летающий электрокар от AirSpaceX

Американская компания AirSpaceX в рамках проходящего в эти международного автосалона в Детройте представила новый концепт AirSpaceX MOBi-ONE. Отмечается, что новинка представляет собой полностью электрический беспилотный автомобиль, который способен взлетать в воздух вертикально.

Молодой американский стартап AirSpaceX, основанный компанией Detroit Aircraft Corporation, в рамках автосалона в Детройте представил новый полностью электрический летающий автомобиль AirSpaceX MOBi-ONE. Отмечается, что модель способна подниматься в воздух вертикально, как это делают вертолёты, но дальнейший принцип движения более схож с технологиями самолётов.

Сообщается, что новый AirSpaceX MOBi-ONE предназначен для перевозки пассажиров и грузов между аэропортами и городами, которые находятся на расстоянии в 96 километров друг от друга. Разработчики заявили, что модель способна взять на борт четверых человек и 100 килограммов груза, а скорость полёта составляет 402 километра в час.

Джон Риманелли, основатель и руководитель Detroit Aircraft, заверил, что новый AirSpaceX MOBi-ONE представляет собой современный и экологичный тип транспорта, который оснащается самыми современными беспилотными функциями, актуальными и в полёте. К 2026 году бренд планирует произвести 2 500 таких моделей.