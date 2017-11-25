В Детройте представили седан Toyota Avalon нового поколения

Во время автосалона в Детройте состоялась официальная презентация седана нового поколения Toyota Avalon. Обновленное авто бизнес-класса получило агрессивный внешний вид и расширенные габариты.

Новое поколение Toyota Avalon построено на платформе TNGA. В результате дизайн новинки приобрел агрессивный и динамичный характер. Граница между радиаторной решеткой и передними воздухозаборниками была стерта. В салоне седана есть ярко выраженные линии, а также наклонные поверхности, выполненные в спортивном стиле.

Седан нового поколения Toyota Avalon оснастили бензиновым двигателем объемом 3,5 литра мощностью 272 «лошади», а также гибридным мотором с двумя электродвигателями и ДВС объемом 2,4 литра, суммарная мощность которых составляет 202 «лошади». Не исключено, что мощность двигателей будет увеличена. В качестве трансмиссии предлагают АКПП на 8 ступеней и вариатор.