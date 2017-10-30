KIA привезла в Детройт седан Forte нового поколения

В рамках автосалона в Детройте состоялась официальная презентация седана нового поколения KIA Forte. В России модель известна под названием KIA Cerato.

Особенностью нового поколения KIA Forte стал внешний вид, который повторяет ряд дизайнерских решений Stinger. Седан был увеличен в габаритах и теперь его длина составляет 4 640 мм, ширина – 1 440 мм, а высота – 1 800 мм. При этом багажник также был увеличен до 428 литров.

В списке оснащения седана нового поколения KIA Forte (Cerato) появилась система мультимедиа с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, а также новые материалы отделки салона. Шумоизоляция модели была значительно улучшена.

Новое поколение KIA Forte оснастили турбодвигателем V4 объемом 2 литра мощностью 147 «лошадей» при моменте силы в 179 Нм, который работает в паре с вариатором или механической коробкой передач на шесть ступеней.