Новый кроссовер BMW X2 дебютировал на автосалоне в Детройте

Баварский премиальный бренд BMW в рамках международного автосалона в Детройте представил серийную версию нового компактного кроссовера BMW X2. Ожидается, что новинка дебютирует на автомобильном рынке Европы в начале марта нынешнего года, но сроки премьеры кроссовера в России пока не озвучены.

Стоит отметить, что новый BMW X2 был представлен ещё в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, но разработчики отметили, что в Детройте публике презентовали «полностью завершенную» версию, готовую к серийному производству. Новинка базируется на производственной платформе BMW UKL, которая лежит в основе переднеприводных BMW 2-Series и хэтчбеков британского бренда MINI.

Разработчики отметили, что новый BMW X2 имеет динамичный и спортивный дизайн кузова, поэтому модель должна прийтись по вкусу молодой аудитории клиентов. В целом внешность модели имеет целый ряд сходств с концептом, представленным ещё в 2017 году на автосалоне в Париже.

Что касается моторной гаммы, то новый BMW X2 приводится в движение 2,0-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, который способен генерировать 187 лошадиных сил. Для поклонников дизельных моторов предложен агрегат с аналогичной отдачей, а также 228-сильная версия.