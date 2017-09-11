Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в 6 раз

В Государственную Думу РФ был внесён на рассмотрение законопроект, который предусматривает шестикратное увеличение штрафа за вождение без страхового полиса ОСАГО. Автор инициативы считает, что такой шаг подтолкнёт нарушителей оформить страховку.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, разработавший соответствующий законопроект, уверен, что нынешняя система штрафов слишком лояльна. Сегодня езда без ОСАГО наказывается в России штрафом в 800 рублей, а при оплате в первые 20 дней эта сумма сокращается в половину.

Таким образом, вместо покупки полиса в среднем за 6 000 рублей многие автомобилисты предпочитают ездить без него, пока их не остановят для проверки сотрудники ГИБДД. Кроме того, в случае ДТП пострадавшая сторона не сможет отремонтировать свой автомобиль за счёт страховщиков, если виновник не будет иметь ОСАГО.

Согласно данным Госавтоинспекции, за девять месяцев минувшего года было зарегистрировано более 13 000 дорожных аварий, участниками которых были водители без ОСАГО. В таких ДТП скончались 1 758 человек, ещё 17 894 гражданина получили травмы. В связи с этим штраф для водителей за отсутствие полиса предлагается увеличить до 5 000 рублей.