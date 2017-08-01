В США определили лучшие автомобили 2017 года

Автоэкперты определили победителей конкурса «Лучший внедорожник и легковое авто Северной Америки», который проходит каждый год. Лучшие авто 2017 года представили во время автошоу в Детройте (NAIAS-2018).

Согласно конкурсу «Лучшее авто Северной Америки», кроссовером 2017 года выбран Volvo XC60. Автоэксперты также отметили Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey. Стоит отметить, что в 2016 году победителем в этом классе стал другой кроссовер производителя - Volvo XC90.

В категории «Лучшее легковое авто» прошлого года победила Honda Accord в кузове седан, которая конкурировала с KIA Stinger и Toyota Camry. В классе «Крупных внедорожников и пикапов» лидером стал Lincoln Navigator. В классе также выделили Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.

Помимо этого, на мотошоу в Детройте объявили лучшие модели США прошлого года - были выбраны кроссовер Chevrolet Bolt, седан Honda Ridgeline и внедорожник Chrysler Pacifica.